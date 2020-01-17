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17 січня 2020, пʼятниця, 09:07 10
Європа 2020-01-17T10:45:02+02:00
Українські Новини
Європа задихається від смогу: людям радять не виходити з дому

Європа задихається від смогу: людям радять не виходити з дому

Валерия Драгомирова
забруднення повітря, Дизельні авто, Европа, Смог
Смог. Фото: joinfo.ua
Смог. Фото: joinfo.ua

Через тривалу сонячну та безвітряну погоди багато міст на півдні Європи страждають від смогу. Про це повідомляє "ВВС Україна".

В більшості італійських міст, включаючи столицю Рим, ввели тимчасову заборону на дизельні авто, щоб запобігти подальшому забрудненню повітря. Обмеження діятимуть три дні, і, як очікується, будуть стосуватися близько мільйона авто.

В Римі з 13 показників якості повітря порушені принаймні 9.

Природоохоронні організації скаржаться, що місцева влада італійської столиці надто повільно реагували на дані про забруднення повітря.

Очікується, що далі на північ Італії, де зазвичай повітря брудніше, - в Мілані, Турині та Болоньї - повинні бути введені схожі обмеження, щоб запобігти подальшому забрудненню повітря.

Між тим в Боснії і Герцеговині люди вийшли на вулиці в масках і протигазах, вимагаючи від уряду зменшити забруднення повітря.

У Сараєво, уряд зібрався на екстрене засідання, щоб обговорити, як поліпшити якість повітря.

Вже зараз влада обмежила кількість автомобілів на дорогах, а на вихідні оголошено "надзвичайну ситуацію" через стан повітря.

В Сербії уряд також зібрався на екстрене засідання. Там людям радять не виходити з дому, особливо тим, хто має проблеми з органами дихання, або, наприклад, хворіє на астму.


Як повідомляли Українські Новини, Україну накрила хмара чадного газу.

Раніше в Одесі зафіксували підвищене забруднення повітря.

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