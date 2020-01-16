Гончарук подав подання про призначення головою Мінрегіону губернатора Шмигаля

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав у Верховну Раду подання про призначення віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля.

Відповідне фото документа опублікувала "Страна".

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про призначення Дениса Шмигаля Анатолійовича віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України", - сказано в тексті подання.

Нагадаємо, до сьогоднішнього дня Мінрегіон очолювала 50-річна Альона Бабак. А Шмигаль з 1 серпня 2019 року займає посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Раніше кандидат на посаду міністра перепробував багато професій - від бухгалтера до помічника-консультанта народного депутата.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука.

Тим часом прес-служба уряду спростувала інформацію про відставку прем'єр-міністра.

15 грудня була опублікована запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.