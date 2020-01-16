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16 січня 2020, четвер, 23:30 8
Кабмін 2020-01-17T00:15:01+02:00
Українські Новини
Гончарук подав подання про призначення головою Мінрегіону губернатора Шмигаля

Гончарук подав подання про призначення головою Мінрегіону губернатора Шмигаля

Таня Войтюк
Олексій Гончарук, Мінрегіон, Альона Бабак, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Facebook/ Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Facebook/ Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав у Верховну Раду подання про призначення віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля.

Відповідне фото документа опублікувала "Страна".

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про призначення Дениса Шмигаля Анатолійовича віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України", - сказано в тексті подання.

Нагадаємо, до сьогоднішнього дня Мінрегіон очолювала 50-річна Альона Бабак. А Шмигаль з 1 серпня 2019 року займає посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Раніше кандидат на посаду міністра перепробував багато професій - від бухгалтера до помічника-консультанта народного депутата.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука.

Тим часом прес-служба уряду спростувала інформацію про відставку прем'єр-міністра.

15 грудня була опублікована запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.

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