Иран призвали обеспечить независимое международное расследование крушения МАУ

Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в состав которой входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан, призвала Иран обеспечить независимое международное расследование крушения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

В четверг встреча группы состоялась в Лондоне (Великобритания).

Страны согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершении прозрачного и справедливого расследования причин трагедии.

Рамочные условия базируются на пяти принципах:

полный и беспрепятственный доступ всем официальным представителям членов Международной группы в Иран и внутри страны для осуществления консульских действий;

достойный и открытый процесс идентификации тел в соответствии с международными стандартами;

репатриация тел в соответствии с пожеланиями родственников, тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, в котором могут принимать участие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе;

признание Ираном своей полной ответственности за сбитие самолета и своих обязательств перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплату компенсаций;

привлечение к ответственности виновных в катастрофе после проведения независимого уголовного расследования и дальнейших прозрачных и беспристрастных судебных процедур в соответствии с международными стандартами.

Как сообщали Українськi Новини, Канада присоединилась к расследованию авиакатастрофы МАУ в Иране.

11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.