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16 января 2020, четверг, 22:45 7
Внешняя политика 2020-01-16T22:45:01+02:00
Українські Новини
Иран призвали обеспечить независимое международное расследование крушения МАУ

Иран призвали обеспечить независимое международное расследование крушения МАУ

Таня Войтюк
МАУ, Иран, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Канада, Лондон
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в состав которой входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан, призвала Иран обеспечить независимое международное расследование крушения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

В четверг встреча группы состоялась в Лондоне (Великобритания).

Страны согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершении прозрачного и справедливого расследования причин трагедии.

Рамочные условия базируются на пяти принципах:

  • полный и беспрепятственный доступ всем официальным представителям членов Международной группы в Иран и внутри страны для осуществления консульских действий;
  • достойный и открытый процесс идентификации тел в соответствии с международными стандартами;
  • репатриация тел в соответствии с пожеланиями родственников, тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, в котором могут принимать участие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе;
  • признание Ираном своей полной ответственности за сбитие самолета и своих обязательств перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплату компенсаций;
  • привлечение к ответственности виновных в катастрофе после проведения независимого уголовного расследования и дальнейших прозрачных и беспристрастных судебных процедур в соответствии с международными стандартами.

Как сообщали Українськi Новини, Канада присоединилась к расследованию авиакатастрофы МАУ в Иране.

11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

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