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16 января 2020, четверг, 21:22 47
СМИ 2020-01-16T21:44:29+02:00
Українські Новини
Нацсовет внепланово проверит ZIK за трансляцию брифинга МВД по расследованию убийства Шеремета

Нацсовет внепланово проверит ZIK за трансляцию брифинга МВД по расследованию убийства Шеремета

Анна Рудык
Телеканал ZIK, нецензурная лексика, Нацсовет по телевидению
ZIK телеканал. Фото: ZIK
ZIK телеканал. Фото: ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK из-за грубой лексики в эфире.

Об этом говорится в сообщении нацсовета по телевидению, передают Українськi Новини.

"16 января Национальный совет на заседании принял решение назначить внеплановую выездную проверку львовском лицензиату ООО "ТРК "Новые коммуникации" (многоканальное ТВ, логотип Z ZIK) из-за зафиксированной в ходе мониторинга в эфире телеканала грубой лексики", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию на брифинге Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику.

В частности, в эфире телеканала 12 декабря 2019 в промежутках времени с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря 2019 с 06:48 до 07:47) на слова, которые относятся к грубой лексики, был наложен звуковой сигнал.

Также записи телефонных разговоров фигурантов уголовного дела было продемонстрировано 12 декабря 2019 во время трансляции передачи Юлии Литвиненко в промежутках времени между 19:00 и 19:58 (с повтором 13 декабря 2019 с 05:48 до 06:48).

Ненормативную лексику было скрыто звуковым сигналом, кроме одного слова, которое было распространено в эфире 12 и 13 декабря соответственно в 19:24 и в 06:12.

Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в ​​любое время, доступное для просмотра детьми, является признаком нарушения заказчиком ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу ZIK.

Ранее Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

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