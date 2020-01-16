Нацсовет внепланово проверит ZIK за трансляцию брифинга МВД по расследованию убийства Шеремета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK из-за грубой лексики в эфире.

Об этом говорится в сообщении нацсовета по телевидению, передают Українськi Новини.

"16 января Национальный совет на заседании принял решение назначить внеплановую выездную проверку львовском лицензиату ООО "ТРК "Новые коммуникации" (многоканальное ТВ, логотип Z ZIK) из-за зафиксированной в ходе мониторинга в эфире телеканала грубой лексики", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию на брифинге Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику.

В частности, в эфире телеканала 12 декабря 2019 в промежутках времени с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря 2019 с 06:48 до 07:47) на слова, которые относятся к грубой лексики, был наложен звуковой сигнал.

Также записи телефонных разговоров фигурантов уголовного дела было продемонстрировано 12 декабря 2019 во время трансляции передачи Юлии Литвиненко в промежутках времени между 19:00 и 19:58 (с повтором 13 декабря 2019 с 05:48 до 06:48).

Ненормативную лексику было скрыто звуковым сигналом, кроме одного слова, которое было распространено в эфире 12 и 13 декабря соответственно в 19:24 и в 06:12.

Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в ​​любое время, доступное для просмотра детьми, является признаком нарушения заказчиком ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу ZIK.

Ранее Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK.