Скалецкая получила тройную премию и надбавки в восемь раз больше оклада

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за декабрь составила 94,9 тыс. гривен, ее заместителей - от 51 тыс. до 99 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Скалецкой в декабре, составила 94 988 гривен, из которых должностной оклад за 17 рабочих дней составил 11 429 гривен, надбавка за выслугу лет (17 рабочих дней) – 1 714 гривен, надбавка за работу с тайными документами – 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 гривен, надбавка за интенсивность труда – 11 429 гривен, командировочные (4 дня) – 5 697 гривен, премия за октябрь – декабрь 2019 года – 60 719 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Андрея Семиволоса составила 98 959 гривен, заместителей Младены Качурец – 27 157 гривен, Елены Симоненко – 51 394 гривны, Дмитрия Коваля – 60 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Дубилет отказался от положенных ему надбавок и премий.

Тем временем Кабмин планирует каждый месяц публиковать зарплаты топ-чиновников.