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  • Нардеп Ефимов отпраздновал "русское Рождество" под Лепса в Куршевеле за столиком за $10 000
16 января 2020, четверг, 19:51 303 Видео
Политика 2020-01-16T19:53:06+02:00
Українські Новини
Нардеп Ефимов отпраздновал "русское Рождество" под Лепса в Куршевеле за столиком за $10 000

Нардеп Ефимов отпраздновал "русское Рождество" под Лепса в Куршевеле за столиком за $10 000

Таня Войтюк
Рождество, Максим Ефимов, Куршевель, Григорий Лепс

Несмотря на начало рабочей недели, отдых политиков не закончился и стало известно, что на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах отмечал Рождество 45-летний народный депутат Максим Ефимов (группа "Доверие").

Об этом сообщает "Страна".

На Рождество 7 января в ресторане Le Cap Horn на высоте 2100 метров, недалеко от аэропорта Куршевеля, состоялась рождественская вечеринка, где выступал российский певец Григорий Лепс. Самое дешевое место за столиком (от 5 до 18 человек) стоило $1000. 

Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывала для состоятельных олигархов, которые отдыхали на горнолыжном курорте. Компания бывшего депутата из прошлого созыва от "Блока Петра Порошенко" сидела за первым столиком.

"Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают. Потом оказалось, что его забил украинский депутат Ефимов со своей компанией. Место за самым первым столиком под сценой было около $10 000", - рассказал один из гостей мероприятия. 

В стоимость билета входило меню и 1 бокал просекко (итальянское сухое игристое вино). Из блюд предлагались: фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки) с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее подавали сливочное риззото с морским лещом, а на сладкое - шоколадные десерты. 

Как сообщали Українські Новини, нардеп Святослав Вакарчук провел новогодние праздники в Таиланде, а Петр Порошенко уплыл на роскошной яхте за 380 тысяч долларов на Сейшелы.

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