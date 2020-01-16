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16 января 2020, четверг, 19:18 80
Силовые структуры 2020-01-16T19:20:08+02:00
Українські Новини
Весенний призыв: повестки вручат украинцам от 20 лет и старше

Весенний призыв: повестки вручат украинцам от 20 лет и старше

Таня Войтюк
Военные, Военнослужащие, Призыв в армию, призыв 2020
Призыв в армию. Фото: Facebook/andriy.zagorodnyuk
Призыв в армию. Фото: Facebook/andriy.zagorodnyuk

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки проведения призывов в 2020 году и в ходе весеннего призыва даже после его указа на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, на весенний призыв в апреле этого года не будут привлекаться юноши в возрасте 18 и 19 лет, за исключением, если они добровольно захотят служить.

Министр добавил, что возраст призывников был четко прописан в законе и не менялся с тех пор, а указ Президента подписан в его рамках.

"Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет", - отметил Загороднюк.

Как сообщали Українські Новини, в Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.

В сентябре военкоматы просли полицию разыскать жителей Киева, уклоняющихся от призыва.

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