Весенний призыв: повестки вручат украинцам от 20 лет и старше

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки проведения призывов в 2020 году и в ходе весеннего призыва даже после его указа на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, на весенний призыв в апреле этого года не будут привлекаться юноши в возрасте 18 и 19 лет, за исключением, если они добровольно захотят служить.

Министр добавил, что возраст призывников был четко прописан в законе и не менялся с тех пор, а указ Президента подписан в его рамках.

"Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет", - отметил Загороднюк.

Как сообщали Українські Новини, в Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.

В сентябре военкоматы просли полицию разыскать жителей Киева, уклоняющихся от призыва.