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16 января 2020, четверг, 17:53 48
Общество 2020-01-16T17:54:47+02:00
Українські Новини
Больше всего подорожала коммуналка: Госстат сравнил цены в Украине за последние годы

Больше всего подорожала коммуналка: Госстат сравнил цены в Украине за последние годы

Таня Войтюк
Цены на продукты, Инфляция, Коммунальные услуги, цены на жилье, цены на топливо, Цены
Цены в магазинах. Фото: delo.ua
Цены в магазинах. Фото: delo.ua

Тем времене как в 2019 продукты и образование подорожали, а коммуналка и одежда упали в цене, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2019 года в сравнении с декабрем 2010 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По данным статистического ведомства, за последние девять лет общая инфляция составила 173,8%, то есть цены выросли в 2,7 раза.

В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 440,0%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 290,2%, транспорт - на 211,5%, Рестораны и гостиницы - на 151,9%, образование - на 146,6%, разные товары и услуги - на 146,0%, здравоохранение'я - 145,7%.

Продукты питания и безалкогольные напитки за дев'ять лет подорожали на 139,3%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - на 105,6%, отдых и культура - на 102,1%, связь - на 69,1%, одежду и обувь - на 56,2%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ снизил учетную ставку на рекордные 2 процента - до 13,5%.

Также эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале.

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