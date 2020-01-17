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17 января 2020, пятница, 05:38 402
Финансы 2020-01-17T09:13:20+02:00
Українські Новини
Что происходит на валютном рынке: в НБУ объяснили скачки курса гривны

Что происходит на валютном рынке: в НБУ объяснили скачки курса гривны

Ярина Вацяк
курс доллара, курс гривны к доллару, экономический прогноз, Курс валют, Курс гривны

На колебания курса доллара к гривне на наличном рынке Украины в конце декабря 2019 года, прежде всего, повлиял психологический фактор. В то же время rурс доллара и евро в Украине 16 декабря вырос.

Об этом сказал заместитель главы Нацбанка Олег Чурий после презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, сообщает "РБК-Украина".

Чурий напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его данным, точно был вызван психологическим фактором.

В то же время НБУ не проводит никакой деятельности на наличном рынке. "Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет", - сказал он.

Как отметил Чурий, курс в Украине плавающий, который формируется согласно спросу и предложению, а НБУ не меняет свою роль на этом рынке. "То есть мы принимаем в нем участие с целью прежде всего пополнения золотовалютных резервов, а во-вторых, для сглаживания колебаний", - сказал он.

По его словам, "те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят".

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 января, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

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