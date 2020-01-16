Американская компания передала ЧАЭС хранилище отработанного ядерного топлива

Компания (США) передала хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) государственному специализированному предприятию "Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС, Киевская область). Ведь еще в июле 2019 на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерного топлива. Об этом говорится в сообщении ЧАЭС, передают Українські Новини.

"Состоялась передача хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа от подрядчика компании заказчику - ЧАЭС", - говорится в нем.

Сообщается, что подрядчик завершил все строительно-монтажные работы и подал заявление в Государственную архитектурно-строительную инспекцию на получение сертификата о завершении строительства объекта ХОЯТ-2.

Кроме того, после завершения строительно-монтажных работ подрядчик должен провести практическое обучение работы на оборудовании для персонала ЧАЭС.

"Во время "горячих" испытаний, согласно программе, утвержденной Государственной инспекцией ядерного регулирования, из действующего хранилища отработанного ядерного топлива №1 в ХОЯТ-2 будет перемещено 186 отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС)", - отметили в сообщении.

В свою очередь, после выполнения необходимых технологических операций ОТВС будут размещены в бетонных модулях хранения на ХОЯТ-2.

Сообщается, что начало "горячих" испытаний запланировано на конец февраля.

В апреле 2016 года Кабинет Министров и Европейский банк реконструкции и развития договорились о выделении дополнительных 40 млн евро на строительство хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).

ХОЯТ-2 предназначен для приема, подготовки к хранению и установке на хранение отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и отработавших дополнительных поглотителей (ОДП), хранящихся на Чернобыльской АЭС.

Holtec International является мировым поставщиком оборудования и систем для энергетики, компания задействована в строительстве централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область).

Как сообщали Українські Новини, с начала 2019 года в зону отчуждения ЧАЭС незаконно проникли более 300 людей, среди которых много иностранцев.