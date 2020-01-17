Что звезды советуют всем знакам зодиака на пятницу

По словам астролога, 2020 год станет годом Козерога. Но все зависит также и от положения звезд в конкретный день. Что звезды обещают представителям всех знаков зодиака на 17 января расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Перед Овнами встанет вопрос о том, что лучше выбрать: вежливость или собственные интересы. Звезды советуют выбирать второе. Ведь привычка угождать всем может сыграть злую роль для представителей этого знака.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцам в пятницу может поступить предложение, от которого нельзя отказаться. Но это только на первый взгляд. Ведь в этот день лучше сказать "нет".

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Представителей этого знака зодиака окружающие любят обсуждать. Но именно 17 января звезды советуют не обращать на это внимание и вспомнить, что здравый эгоизм - полезная черта.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки в этот день могут начать дело, до которого раньше не доходили руки. Все начинания обречены на успех. Все зависит только от желания и степени активности.

Лев (23 июля - 22 августа)

В пятницу Львы никак не смогут повлиять на то, что происходит вокруг. Ловите момент, наслаждайтесь им и не думайте о том, что будет завтра.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Блестящий ум и способности Дев в этот день могут остаться без внимания. Звезды советуют отойти от дел и наблюдать за происходящим со стороны. Именно так Девы смогут принести больше пользы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

17 января Весам звезды советуют быть аккуратными со всеми делами, которые касаются финансов. Прежде чем вложиться в какое-то дело еще раз взвесьте все "за" и "против".

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам в этот день придется проявить все свое терпение и такт. Будет казаться, что люди сошли с ума. Важно не сорваться, ведь это может привести к плохим последствиям.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В пятницу Стрельцам звезды советуют не отказывать людям в помощи. Даже если будет казаться, что их просьбы невыполнимые.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Не бойтесь перемен в жизни, даже если они покажутся слишком радикальными. В этот день все перемены в жизни пойдут только на пользу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеям звезды советуют устроить себе небольшой отдых. Склонность нагружать себя работой не принесет в этот день ожидаемых плодов. Наслаждайтесь результатами прошлых заслуг.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

17 января Рыбам лучше забыть о собственных интересах и поставить общественные интересы на первое место. В случае отказа есть шанс, что напоминать об этом будут еще долго.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Украину ждут большие перемены. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Овнам от нового года.