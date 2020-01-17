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17 января 2020, пятница, 05:30 230
Lifestyle 2020-01-17T05:30:02+02:00
Українські Новини
Что звезды советуют всем знакам зодиака на пятницу

Что звезды советуют всем знакам зодиака на пятницу

Елена Новикова
Знаки зодиака, астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

По словам астролога, 2020 год станет годом Козерога. Но все зависит также и от положения звезд в конкретный день. Что звезды обещают представителям всех знаков зодиака на 17 января расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Перед Овнами встанет вопрос о том, что лучше выбрать: вежливость или собственные интересы. Звезды советуют выбирать второе. Ведь привычка угождать всем может сыграть злую роль для представителей этого знака.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцам в пятницу может поступить предложение, от которого нельзя отказаться. Но это только на первый взгляд. Ведь в этот день лучше сказать "нет".

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Представителей этого знака зодиака окружающие любят обсуждать. Но именно 17 января звезды советуют не обращать на это внимание и вспомнить, что здравый эгоизм - полезная черта.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки в этот день могут начать дело, до которого раньше не доходили руки. Все начинания обречены на успех. Все зависит только от желания и степени активности.

Лев (23 июля - 22 августа)

В пятницу Львы никак не смогут повлиять на то, что происходит вокруг. Ловите момент, наслаждайтесь им и не думайте о том, что будет завтра.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Блестящий ум и способности Дев в этот день могут остаться без внимания. Звезды советуют отойти от дел и наблюдать за происходящим со стороны. Именно так Девы смогут принести больше пользы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

17 января Весам звезды советуют быть аккуратными со всеми делами, которые касаются финансов. Прежде чем вложиться в какое-то дело еще раз взвесьте все "за" и "против".

Скорпион  (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам в этот день придется проявить все свое терпение и такт. Будет казаться, что люди сошли с ума. Важно не сорваться, ведь это может привести к плохим последствиям.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В пятницу Стрельцам звезды советуют не отказывать людям в помощи. Даже если будет казаться, что их просьбы невыполнимые.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Не бойтесь перемен в жизни, даже если они покажутся слишком радикальными. В этот день все перемены в жизни пойдут только на пользу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеям звезды советуют устроить себе небольшой отдых. Склонность нагружать себя работой не принесет в этот день ожидаемых плодов. Наслаждайтесь результатами прошлых заслуг.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

17 января Рыбам лучше забыть о собственных интересах и поставить общественные интересы на первое место. В случае отказа есть шанс, что напоминать об этом будут еще долго.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Украину ждут большие перемены. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Овнам от нового года.

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