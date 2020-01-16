В 2019 "Укрзализныця" заменила 210 тыс. комплектов постельного белья

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" заменило на новые более 210 тыс. комплектов постельного белья. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. "Укрзализныця" в 2019 году заменила на новые 203 297 комплектов постельного белья для экипировки поездов в пределах широкомасштабной программы по совершенствованию сервиса. Также появилось 480 новых комплектов в вагонах СВ, почти 7 тыс. комплектов для комнат отдыха, большое количество одеял, матрасов и подушек", - говорится в сообщении. Отмечается, что также для удобства пассажиров на новые заменили 46,1 тыс. подушек и более 61,5 тыс. чехлов для них, 48 тыс. матрасов и 45,5 тыс. чехлов для них. "Также значительно обновили одеяла: пассажиров будут согревать 42 тыс. зимних 30 тыс. летних новых одеял", - говорится в сообщении. Согласно ему, в 2018 году было закуплено 194 тыс. комплектов постельного белья, 7,3 тыс. подушек, почти 4 тыс. матрасов и 7,3 тыс. чехлов к ним, 4 тыс. зимних одеял. При этом все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов. Суточная потребность "Укрзализныци" в постельном белье - 491 тыс. комплектов, а в пиковые периоды - до 558 тыс. комплектов. Как сообщали Українськi Новини, "Интерсити" на родину Зеленского будет ездить ежедневно Также Кравцов объявил об уходе с поста главы "Укрзализныци".