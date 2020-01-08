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08 января 2020, среда, 17:12 319
Транспорт 2020-01-08T17:12:53+02:00
Українські Новини
"Интерсити" на родину Зеленского будет ездить ежедневно

"Интерсити" на родину Зеленского будет ездить ежедневно

Александр Дмитриенко
Интерсити, Владимир Зеленский, Кривой Рог, Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило ежедневное курсирование скоростного поезда "Интерсити" "Киев - Кривой Рог" с 23 января.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити" №740 "Киев - Кривой Рог". С 23 января этого года поезд будет курсировать ежедневно вместо через день", - говорится в нем.

Скоростной поезд "Интерсити" №740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09, в обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется в 6:15 и прибывает в Киев в 11:53.

В сообщении отмечается, что данные изменения позволят значительно улучшить сообщение мощного промышленного центра со столицей, более того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.

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