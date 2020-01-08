"Интерсити" на родину Зеленского будет ездить ежедневно

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило ежедневное курсирование скоростного поезда "Интерсити" "Киев - Кривой Рог" с 23 января.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити" №740 "Киев - Кривой Рог". С 23 января этого года поезд будет курсировать ежедневно вместо через день", - говорится в нем.

Скоростной поезд "Интерсити" №740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09, в обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется в 6:15 и прибывает в Киев в 11:53.

В сообщении отмечается, что данные изменения позволят значительно улучшить сообщение мощного промышленного центра со столицей, более того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.

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