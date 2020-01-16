У 2019 "Укрзалізниця" замінила 210 тис. комплектів постільної білизни

У 2019 акціонерне товариство "Укрзалізниця" замінило на нові понад 210 тис. комплектів постільної білизни.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" в 2019 році замінила на нові 203 297 комплектів постільної білизни для екіпірування поїздів у межах широкомасштабної програми зі вдосконалення сервісу. Також з'явилося 480 нових комплектів у вагонах СВ, майже 7 тис. комплектів для кімнат відпочинку, велика кількість ковдр, матраців і подушок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також для зручності пасажирів на нові замінили 46,1 тис. подушок і понад 61,5 тис. чохлів для них, 48 тис. матраців і 45,5 тис. чохлів для них.

"Також значно оновили ковдри: пасажирів будуть зігрівати 42 тис. зимових 30 тис. літніх нових ковдр", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, в 2018 році було закуплено 194 тис. комплектів постільної білизни, 7,3 тис. подушок, майже 4 тис. матраців і 7,3 тис. чохлів до них, 4 тис. зимових ковдр.

При цьому всі подушки і ковдри зроблено з сучасних гіпоалергенних матеріалів.

Добова потреба "Укрзалізниці" в постільній білизні - 491 тис. комплектів, а в пікові періоди - до 558 тис. комплектів.

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