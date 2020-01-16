Прививки от гриппа сделали 230 тыс. украинцев

105,3 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 6 по 12 января.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"С 6 по 12 января 2020 ОРВИ заболели 105 260 человек, из них 61,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 275,3 на 100 000 населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине. Зарегистрировано 9 случаев гриппоподобного заболевания и 17 случаев тяжелой острой респираторной инфекции", - говорится в нем.

Согласно сообщению, во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались более 1,3 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 230 тыс. человек.

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