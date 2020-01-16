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  • Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації, - Томиленко
16 січня 2020, четвер, 12:13 7
ЗМІ 2020-01-16T13:59:20+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації, - Томиленко

Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації, - Томиленко

Ярина Вацяк

Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформацію, - Томіленко

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє про те, що в новому законопроекті про дезінформацію Кабмін може передбачити заборону на заняття журналістикою.

Про це Томіленко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Голова НСЖУ повідомив, що зі слів першого заступника Міністра культури Анатолія Максимчука, текст законопроекту про дезінформацію готовий і його оприлюднить Мінкультури завтра, 17 січня. Публічне обговорення триватиме місяць, потім Уряд і передача до Парламенту.

"На найгучніше питання про запровадження кримінальної відповідальності, заступник Міністра підтвердив, що урядовці не відмовляються від цієї ідеї. Але каже, що "не передбачаємо ув’язнення", а будуть штрафи та "заборона займати певні посади або заборона займатися певною діяльністю" (заборона права займатися журналістикою?????) Відповідальність наставатиме за "свідому та систематичну дезінформацію"", - написав він.

Також Томіленко повідомив, що уряд не відмовляється від ідеї запровадження спеціального Офісу Уповноваженого з блокування контенту (тобто того медіа-змісту , який влада визнає дезінформацією).

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський допускав дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту.

Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.

 
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