На Донбассе из-за обстрелов погиб военный

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 15 января, вследствие чего один военнослужащий Вооруженных сил погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

"15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", - сказано в нем.

Обстрелы были зафиксированы недалеко от Песков, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Широкино, Невельского, Светлодарска, Орехово и Новоташковского.

В результате обстрелов противника один военнослужащий Объединенных сил погиб.

В четверг, 16 января, боевики открывали огонь возле Майского, потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 14 января, 2 военных были ранены.



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