У Рыб - переломный день, а у Водолеев сбудутся мечты: гороскоп от Павла Глобы на 16 января

Сегодня, 16 января, звезды обещают всем знакам зодиака изменчивый день, а также то, что большие дела не найдут сегодня своих решений. Уже заканчиваются новогодние праздники, вступает в свою силу новый, високосный 2020 год и пора входить в будничную колею - и как всегда, правильные решения и выходы из ситуаций подскажет гороскоп на каждый день от Павла Глобы. Кстати, какие январские праздники еще осталось отметить, опубликовано здесь.

Овен

День будет исключительно спокойным и без сюрпризов. Сегодня вы можете расширить круг своих друзей или присоединиться к группе.

Телец

Сегодня ожидайте переломные моменты и романтические события. Вдумчивая и честная коммуникация будет хорошим ключом к успешному завершению дня.

Близнецы

Вопросы эмоций или отношений сегодня выйдут на совершенно новый уровень. Партнерам будет проще договариваться об изменениях в отношениях. Убедитесь, что вы заботитесь о важных для вас людях и не забудьте позаботиться о себе.

Рак

В этот день, возможно, придется расстаться с кем-то или чем-то. Вы можете почувствовать грусть из-за того, что что-то придется отпускать. Вероятно, вам придется принимать трудные решения и прекращать нездоровые отношения. Не сжигайте мосты, потому что обстоятельства улучшатся со временем.

Лев

Решения, которые вы примете в ближайшее время, будут иметь ключевое влияние на развитие вашей профессиональной карьеры. Вам советуют уменьшить банальные развлечения и сосредоточиться на работе. Начните с задач, которые могут вызвать у вас больше проблем.

Дева

Протоптанная тропа сегодня будет представителям знака не по вкусу. Мотивация будет гаснуть как в профессиональных, так и в частных делах. Такой ход дел четко показывает, что вам нужны перемены.

Весы

Утром возможен упадок энергии, что приведет к осложнениям при выполнении даже самых простых обязанностей. Это не подходящее время для принятия ключевых решений.

Скорпион

Послушайте, когда интересная личность будет убеждать вас попробовать ее необычное хобби или прочитать вдохновенную книгу. Такие действия помогут вам разнообразить рутину и расширить кругозор. Конечно, делайте это только в случае, если вам также это пришлось по душе.

Стрелец

Вы можете чувствовать себя отчаявшимся и уставшим от дел. Принимайте помощь других и удаляйте лишние и несрочные планы из своего расписания.

Козерог

Будьте внимательны и осторожны. Подумайте спокойно, прежде чем принимать важное решение. Также помните, что существует принципиальная разница между тем, чтобы быть одиночкой и одиноким.

Водолей

Сегодня у ваших желаний есть шансы осуществиться. Вы, наверное, встретитесь с приятными людьми, заведете новых друзей или знакомых. Заметьте, что вокруг вас много красивого и такого, что приносит удовольствие.

Рыбы

Сегодняшний день может стать для вас переломным. Вы можете закончить свое долговременное дело и оказаться на перекрестке, на границе чрезвычайно важного изменения.

Напомним, ранее сообщалось, что обещают звезды Украине: прогноз астрологов, тарологов и нумерологов на весь год.