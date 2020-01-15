Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука

Так, на заседании изначально планировалось обсудить гигантские зарплаты членов Кабмина.

Однако кроме премьера Гончарука, сенсационную прослушку которого опубликовали СМИ, на заседание не пришли и остальные министры, их вызвали на ковер по поводу их зарплат.

Также в телеграм-канале опубликовали подробности заседания фракции, ссылаясь на его участников:

Министры туда так и не дошли. Выступили только Смелянский ("Укрпочта") и Коболев ("Нафтогаз"). Последний на все замечания о своих премиях и зарплатах отвечал, что таких специалистов, как он, в Украине нет, а если таких звать из-за границы, то это будет намного дороже. С проектом по децентрализации большие проблемы. Его на голосование выносить завтра точно не будут. И пока непонятно, вынесут ли вообще. Завтра на 9:30 руководство фракции идет к президенту. Будут обсуждать, что делать. Законопроект о регламенте, который ограничивает права депутатов и который пыталось пропихнуть руководство фракции, забраковали. Будут дорабатывать. Бужанский и Дубинский пытались поставить вопрос о недоверии Гончаруку, но тему поддержали менее 20 человек. Хотя на словах многие премьером возмущались.

Как сообщали Українські Новини, депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Ранее депутаты Максим Бужанский, Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали к Гончаруку требовать его отставки за оскорбление Зеленского.