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15 января 2020, среда, 20:27 25
Общество 2020-01-15T20:27:10+02:00
Українські Новини
С начала 2020 года открыто около 300 уголовных дел по факту насилия над детьми

С начала 2020 года открыто около 300 уголовных дел по факту насилия над детьми

Елизавета Кесельман
Офис Генпрокурора, Педофилия, насилие над детьми

С начала 2020 года из-за нарастающих случаев насилия над детьми, было открыто 259 уголовных дел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

 "В Офисе генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во всех 259-ти случаях гибели детей дела были квалифицированы как умышленное убийство.

Так, 2 января 2020 в Волынской области в искусственном водоеме найден мертвым местного жителя, 2002 года рождения, который находился в розыске как пропавший без вести.

Установлен случай самоубийства ученика Белгород-Днестровского аграрного техникума, который 1 января 2020 найден повешенным на территории домохозяйства по месту жительства.

Также выявлен факт самоубийства ученика общеобразовательной школы, которого 6 января 2020 найден повешенным в помещении частной теплицы в селе Новосельское Ренийского района Одесской области.

В первый день года в м. Хмельницький грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, 2002 года рождения, студент Хмельницкого национального университета.

8 января 2020 зафиксирован случай падения с балкона многоэтажного дома в городе Луцк двух сестер, 2004 года рождения, в результате чего одна девушка погибла,  другая получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

Как сообщали Українські Новини, в июле Рада ввела химическую кастрацию педофилов. В декабре был введен их открытый реестр с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений.

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