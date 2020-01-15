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15 січня 2020, середа, 19:37 2
Силові структури 2020-01-15T20:45:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

Анна Рудык
війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС, смерть військового
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 15 січня, 1 військовослужбовець Збройних сил загинув.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

ротягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Також була присутня снайперська активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Восток" було зафіксовано 5 обстрілів біля населених пунктів Піски, Василівка, Павлопіль та Авдіївка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було 4 обстріли біля Світлодарська, Горіхово і Новотошковского.

У середу в результаті обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі згоріла база військових парамедиків, є постраждалий.

Також 10 січня бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС, 3 українських військових отримали поранення.

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