Кабмин в январе хочет опубликовать результат пробной переписи населения

Кабинет Министров намерен в январе обнародовать результат предварительной переписи населения.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українські Новини.

"Мы уже получили предварительные результаты. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться результатами", - отметил он.

Для переписи были использованы несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат.

Дубилет также сообщил, что касательно способа переписи населения в 2020 году еще продолжаются дискуссии, но отметил, что, по его мнению, традиционный способ переписи населения проводить не нужно, поскольку это повлечет лишние траты.

Он рассказал, что в некоторых районах Киева была проведена пилотная перепись населения, в процессе которой множество людей не открыли дверь, что показывает неэффективность традиционного способа.

Как сообщали Українські Новини, в середине декабря 2019 в Украине начался второй этап пробной переписи населения.

Также перепись населения хотят провести в ноябре-декабре 2020 года.