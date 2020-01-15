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15 января 2020, среда, 17:36 8
Кабмин 2020-01-15T17:53:40+02:00
Українські Новини
За вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования хотят лишать свободы

За вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования хотят лишать свободы

Ярина Вацяк
Алексей Гончарук, Кабмин, уголовная ответственность, Незаконные формирования, Дети

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет за вовлечение детей в деятельность незаконных военизированных или вооруженных формирований.

Об одобрении соответствующего законопроекта на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"...Мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - написал он.

Премьер отметил, что преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, Рада намерена определить в Уголовном кодексе понятия "вор в законе" и "преступное сообщество".

Тем временем, правозащитники "Восточной правозащитной группы" призвали Президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и международные организации остановить милитаризацию детей на оккупированных территориях Донецкой области.

На 9 мая оккупанты в Крыму кроме военных и техники на парад решили вывести детей.

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