За вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования хотят лишать свободы

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет за вовлечение детей в деятельность незаконных военизированных или вооруженных формирований.

Об одобрении соответствующего законопроекта на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"...Мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - написал он.

Премьер отметил, что преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, Рада намерена определить в Уголовном кодексе понятия "вор в законе" и "преступное сообщество".

Тем временем, правозащитники "Восточной правозащитной группы" призвали Президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и международные организации остановить милитаризацию детей на оккупированных территориях Донецкой области.

На 9 мая оккупанты в Крыму кроме военных и техники на парад решили вывести детей.