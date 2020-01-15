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15 січня 2020, середа, 17:36 5
Кабмін 2020-01-15T17:54:01+02:00
Українські Новини
За втягнення дітей у незаконні збройні формування хочуть позбавляти волі

За втягнення дітей у незаконні збройні формування хочуть позбавляти волі

Ярина Вацяк
незаконні збройні формування, кримінальна відповідальність, Діти

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років за втягнення дітей у діяльність незаконних воєнізованих чи збройних формувань.

Про схвалення відповідного законопроекту на засіданні уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"...Ми встановлюємо кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування", - написав він.

Прем'єр зазначив, що злочин буде каратися позбавленням волі на термін від 10 до 15 років.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір визначити у Кримінальному кодексі поняття "злодій в законі" і "злочинне співтовариство".

Тим часом, правозахисники "Східної правозахисної групи" закликали Президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів і міжнародні організації зупинити мілітаризацію дітей на окупованих територіях Донецької області.

На 9 травня окупанти в Криму окрім військових та техніки на парад вирішили вивести дітей.

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