За втягнення дітей у незаконні збройні формування хочуть позбавляти волі

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років за втягнення дітей у діяльність незаконних воєнізованих чи збройних формувань.

Про схвалення відповідного законопроекту на засіданні уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"...Ми встановлюємо кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування", - написав він.

Прем'єр зазначив, що злочин буде каратися позбавленням волі на термін від 10 до 15 років.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір визначити у Кримінальному кодексі поняття "злодій в законі" і "злочинне співтовариство".

Тим часом, правозахисники "Східної правозахисної групи" закликали Президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів і міжнародні організації зупинити мілітаризацію дітей на окупованих територіях Донецької області.

На 9 травня окупанти в Криму окрім військових та техніки на парад вирішили вивести дітей.