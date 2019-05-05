Милитаризация детей в "Л/ДНР": правозащитники обратились в международные организации

Правозащитники "Восточной правозащитной группы" призвали новоизбранного Президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и международные организации остановить милитаризацию детей на оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы хотим обратить внимание и призвать международное сообщество и правительство Украины предпринять все необходимые действия, направленные на прекращение милитаризации детей, подростков и молодежи на оккупированной части Донецкой области", - говорится в нем.

Отмечается, что организация проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей.

"Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы", - заявляют в организации.

Согласно сообщению, правозащитники считают, что Россия готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.

Как сообщали Українські Новини, оккупанты в Крыму на 9 мая кроме военных и техники на парад выведут детей.

Тем временем в Глобальном индексе милитаризации Украина заняла 15 место из 152