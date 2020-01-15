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15 января 2020, среда, 15:56 11
Интернет и IT 2020-01-15T16:00:02+02:00
Українські Новини
Гончарук пообещал украинцам Интернет во время полета в самолете

Гончарук пообещал украинцам Интернет во время полета в самолете

Елена Литвин
Интернет, Самолет, Кабмин, Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что частоты для введения 5G-связи будут распределяться между мобильными операторами исключительно через открытые тендеры.

Об этом он сообщил на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении (развития мобильной связи): отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - написал Гончарук.

Также предусматривается расширение диапазона для мобильной связи, что способствует внедрению Интернета в небольших селах и отдаленных регионах.

Кроме того, благодаря расширению диапазона, по словам Гончарука, украинцы смогут пользоваться Интернетом во время полета в самолете.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Антимонопольный комитет разрешил мобильным операторам - компаниям "Киевстар", "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина"), lifecell (ранее "Астелит") и "Интертелеком" перераспределить частоты в диапазоне 800-900 МГц для развития сетей 4G.

Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины.

Интернет-ассоциация просит Зеленского и Гончарука не допустить уничтожение доступа к интернету.

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