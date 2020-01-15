Половина зарегистрированных в 2019 легковых автомобилей были дизельными

Ассоциация "Укравтопром" отмечает, что половина зарегистрированных в 2019 году легковых автомобилей была оснащена дизельными двигателями.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

"В прошлом году, выбирая легковой автомобиль, украинцы отдавали предпочтение машинам, работающим на дизельном топливе. Из 496,5 тыс. впервые прошедших украинскую регистрацию легковых авто половина была оснащена дизельными двигателями. Стоит отметить, что основную массу (более 88%) дизельных машин, пополнивших украинский автопарк, составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, которые и обеспечили лидерскую позицию на рынке дизельных авто. Бензиновые авто охватили 39% регистраций, на них свой выбор в прошлом году остановили 191,8 тыс. автомобилистов. При этом в части новых легковых автомобилей модели на бензине были явными фаворитами, на долю которых пришлось 57% приобретений", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на третьем месте с 8% в регистрациях автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО), при этом за год почти 39 тыс. легковых автомобилей с ГБО получили украинские номерные знаки, новыми из них были только 5,5 тыс. штук.

На долю гибридных автомобилей пришлось чуть более 2% первичного рынка легковых авто, а в ее структуре подержанные и новые автомобили заняли 60 и 40 процентов соответственно.

Легковые автомобили, работающие исключительно на электротяге, заняли 1% первичного рынка с результатом чуть более 7 тыс. регистраций.

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