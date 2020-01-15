НАБУ закажет услуги по хранению БТР за 15 тыс. гривен

Национальное антикоррупционное бюро планирует заказать услуги по хранению БТР за 15 тыс. гривен, тогда как в 2019 году НАБУ хранило БТР на Киевском бронетанковом заводе.

Об этом говорится в планах закупки ведомства в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Объявление было размещено 3 января.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки - январь.

Ожидаемая стоимость закупки услуги - 15 377 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерству обороны было передано Государственным концерном "Укроборонпром" 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Все БТР передали в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил. А срок выполнения самого контракта продлили до 31.08.2020.

Ранее Государственное бюро расследований объявляло тендер на услуги по обучению сотрудников контраварийному вождению. Ожидаемая стоимость услуга составляет 129 600 гривен.

Также АО "Укрзализныця" начала расследование относительно закупки газа, которую сделало ее структурное подразделение, на более чем 18 млн гривен без тендерных процедур и заключенных договоров.