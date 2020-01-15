НАБУ замовить послуги зі зберігання БТР за 15 тис. гривень

Національне антикорупційне бюро планує замовити послуги зі зберігання БТР за 15 тис. гривень, тоді як в 2019 році НАБУ зберігало БТР на Київському бронетанковому заводі.

Про це йдеться в планах закупівлі відомства в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.

Оголошення було розміщено 3 січня.

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - січень.

Очікувана вартість закупівлі послуги - 15 377 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерству оборони було передано Державним концерном "Укроборонпром" 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Всі БТР передали в розпорядження 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил. А термін виконання самого контракту продовжили до 31.08.2020.

Раніше Державне бюро розслідувань оголошувало тендер на послуги з навчання співробітників контраварійного водіння. Очікувана вартість послуга становить 129 600 гривень.

Також АТ "Укрзалізниця" почала розслідування щодо закупівлі газу, яку зробило її структурний підрозділ, на більш ніж 18 млн гривень без тендерних процедур та укладених договорів.