Криклій хоче відремонтувати 4 тис. км доріг у 2020

Кабінет Міністрів затвердив перелік доріг державного значення, які будуть відновлюватися у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

15 січня розпорядженням Кабінету Міністрів затверджено перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду держбюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що в першу чергу передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами і продовження будівництва і ремонту об'єктів, роботи на яких розпочато в минулі роки, зокрема М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" (через Вінницю), Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка", будівництво південного обходу міста Дніпро, Н-26 "Чугуїв - Мілове" (через Старобільськ), Н-23 "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя", Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв", Н-11 "Дніпро - Миколаїв" (через Кривий Ріг), Н-03 "Житомир - Чернівці".

"У 2020 році з Дорожнього фонду буде направлено 31,528 млн гривень на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об'єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 погонних метрів мостів. Крім доріг державного значення, будуть відновлюватися також і дороги місцевого і територіального значення. Наша мета - відремонтувати 4 тис. кілометрів доріг у 2020 році", - зазначив він.

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