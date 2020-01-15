підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 січня 2020, середа, 13:31 7
Економіка 2020-01-15T14:30:02+02:00
Українські Новини
Криклій хоче відремонтувати 4 тис. км доріг у 2020

Криклій хоче відремонтувати 4 тис. км доріг у 2020

Александр Дмитриенко
Дороги, Ремонт доріг, Владислав Криклій, дорожній фонд

Кабінет Міністрів затвердив перелік доріг державного значення, які будуть відновлюватися у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

15 січня розпорядженням Кабінету Міністрів затверджено перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду держбюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що в першу чергу передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами і продовження будівництва і ремонту об'єктів, роботи на яких розпочато в минулі роки, зокрема М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" (через Вінницю), Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка", будівництво південного обходу міста Дніпро, Н-26 "Чугуїв - Мілове" (через Старобільськ), Н-23 "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя", Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв", Н-11 "Дніпро - Миколаїв" (через Кривий Ріг), Н-03 "Житомир - Чернівці".

"У 2020 році з Дорожнього фонду буде направлено 31,528 млн гривень на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об'єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 погонних метрів мостів. Крім доріг державного значення, будуть відновлюватися також і дороги місцевого і територіального значення. Наша мета - відремонтувати 4 тис. кілометрів доріг у 2020 році", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Київавтодор" частково обмежить рух на Південному мосту 14-19 січня з-за ремонту покриття

Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки

Більше новин про: Дороги Ремонт доріг Владислав Криклій дорожній фонд

Новини
Децентралізація у варіанті влади - це прямий шлях до авторитаризму, - Бойко 15:01
Україна вперше напряму купила у Пентагону Javelin: Єльченко розказав про військову допомогу США в 2020 14:55
Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації 14:50
Суд не є структурним підрозділом Генеральної прокуратури, - Дячук 14:49 Відео
ДБР відкриє колл-центр для зв'язку з сім'ями героїв Небесної сотні 14:25
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok