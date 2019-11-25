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25 ноября 2019, понедельник, 23:55 30
Экономика 2019-11-25T23:55:55+02:00
Українські Новини
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года

Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года

Дороги, Укравтодор, Платные дороги
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александр Кубраков, передают Українськi Новини.

"Речь идет только о новом строительстве, например, когда в Польше появились автобаны А-2, А-4 - это новая дорога, которой раньше не было, обычно есть альтернативные дороги и эта новая трасса может быть платной, но если мы сделаем дорогу, которая не имеет альтернативы платной, то этого наше общество не поймет... Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которое может быть платным, которое может быть отдано в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии и на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум 3-4 года, и у нас появятся такие дороги", - сказал он.

Кубраков отметил, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор, и она была отдана в концессию и была бы платной.

"Это первый проект и его нужно сделать", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, три трассы в Украине могут стать платными: направления и стоимость проезда.

Тем временем власти пообещали отремонтировать 4 тысячи км дорог за год.

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