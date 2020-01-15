Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ

В останні тижні ЗМІ активно публікують інформацію про те, що колишній президент України Віктор Янукович будує в Сочі "нове Межигір'я", причому відбираючи землю у місцевих жителів під це будівництво. Також стало відомо, що співмешканка екс-президента в позаминулому році судилася в Росії за ділянку землі в Краснодарському краї, де, ймовірно, і побудований новий особняк Януковича.

Про те, як насправді йдуть справи повідомляє "Страна".

Днями з'явився документ позаторішньої давності. Це рішення суду, в який подавала співмешканка Януковича - Любов Полєжай, яка повернула собі дівоче прізвище Садикова. Вона звернулася в суд Сочі стосовно земельної ділянки в Хостинском районі міста, де розташований маєток Віктора Януковича.

Любов Полєжай (Садикова) і Віктор Янукович. Фото: Страна

Громадянка Садикова звернулася до суду з причини відмови в погодженні схеми розташування земельної ділянки на кадастровому плані". Мова йде про 22 179 кв. м землі в Хостинском районі міста Сочі.

В 2018 році Садикова запитувала конкретний тип призначення - сільськогосподарське використання. І сочинські влади їй у цьому відмовили через те, що там передбачається коштувати будинками садибного типу, а не вести сільгоспдіяльність, а сама ділянка частково розташована в зоні, де будують і реконструюють місцеву електричну мережу. В результаті суд задовольнив позов Садикової з посиланням на ряд російський законів.

ЗМІ вже публікували фото "нового Межигір'я", яке Янукович нібито побудував в Сочі. Будинок там дійсно схожий на минулий його маєток.

Інший знімок цього будинку ще в 2016 році публікував російський телеканал "Дощ". Він припускав, що це дача екс-президента зі слів опитаних місцевих жителів.

Садиба Януковича. Фото: Страна

Місцеві стверджують, що будинок побудував Янукович і сильно обурюються тому, що екс-президент України позбавив їх води. Також на місцевих форумах мешканці незадоволені сусідством з такими хоромами.

Нагадаємо, раніше Янукович повідомив, що він був скинутий з посади, тому що його обдурили.