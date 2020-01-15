ТРЦ Ocean Plaza остается закрытым после прорыва трубопровода

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве остается закрытым для посетителей 15 января после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

Об этом говорится в сообщении ТРЦ, передают Українськi Новини.



Согласно ему, в здании проводятся работы по устранению последствий аварии и проверка коммуникаций.



О возобновлении работы ТРЦ будет сообщено дополнительно.



Как сообщали Українськi Новини, прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.



Прорыв произошел 13 января.



В результате аварии 9 человек получили ожоги, горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.



ТРЦ Ocean Plaza является одним из самых больших торгово-развлекательных центров в Украине. Его общая площадь составляет 160 тыс. кв. м.