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15 января 2020, среда, 10:25 82
Общество 2020-01-15T10:27:01+02:00
Українські Новини
ТРЦ Ocean Plaza остается закрытым после прорыва трубопровода

ТРЦ Ocean Plaza остается закрытым после прорыва трубопровода

Валерия Драгомирова
Прорыв трубопровода, Голосеевский район, ТРЦ, Ocean Plaza
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве остается закрытым для посетителей 15 января после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

Об этом говорится в сообщении ТРЦ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в здании проводятся работы по устранению последствий аварии и проверка коммуникаций.

О возобновлении работы ТРЦ будет сообщено дополнительно.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.

Прорыв произошел 13 января.

В результате аварии 9 человек получили ожоги, горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza является одним из самых больших торгово-развлекательных центров в Украине. Его общая площадь составляет 160 тыс. кв. м.

Больше новостей о: Прорыв трубопровода Голосеевский район ТРЦ Ocean Plaza

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