Facebook и eBay собираются наказывать продавцов за фальшивые отзывы о товарах

После введения новых правил пользования Facebook, социальная сеть и платформа eBay обещают принять меры, чтобы запретить продажу товаров с фальшивыми и вводящими в заблуждение отзывами на своих сайтах.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам британского наблюдателя Управления конкуренции и рынка, с компаниями уже подписаны договора, обязывающие их принять определенные меры в отношении нечестных продавцов.

"Поддельные комментарии действительно наносят ущерб и покупателям, и предпринимателям. Мы рады, что Facebook и eBay делают правильные вещи, взяв на себя обязательство решить эту проблему и помочь защитить свои сайты от сообщений с фальшивыми отзывами", - отметила исполнительный директор СМА Андреа Косчелли.

Обе компании обязались принять меры по блокированию и предотвращению появления такого контента в будущем. Facebook согласился представить более надежные системы для обнаружения и удаления такого контента, а eBay усовершенствовал свои существующие фильтры, чтобы лучше идентифицировать и блокировать списки для продажи или обмена онлайн-обзорами.

Также сообщается, что прошлым летом Facebook удалил 188 групп и закрыл 24 аккаунта, а eBay заблокировал 140 пользователей. Это произошло после замечания СМА по распространению фейковых отзывов и товаров.

Как сообщали Українські Новини, Facebook запустил собственную систему электронных платежей. Также в конце октября Facebook запустила свой раздел новостей.