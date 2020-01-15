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15 января 2020, среда, 09:35 21
Америка 2020-01-15T10:00:04+02:00
Українські Новини
В США самолет сбросил топливо над школьным кварталом: есть пострадавшие

В США самолет сбросил топливо над школьным кварталом: есть пострадавшие

Таня Войтюк
Самолет, реактивное топливо, Лос-Анджелес, Школы, США
Самолет, сбросивший реактивное топливо в США. Скриншот: YouTube/Bro vs. Sis
Самолет, сбросивший реактивное топливо в США. Скриншот: YouTube/Bro vs. Sis

В США в городе Кадахи возле Лос-Анджелеса коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.

Об этом сообщает CNN.

Коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникла проблема с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса", - заявили в авиакомпании.

Сброшенное авиатопливо попало не территорию пяти начальных школ и одной средней. В результате происшествия пострадали 60 человек. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.

Как пишет The New York Times, авиационные власти США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе. Официальный представитель пожарной службы Шон Фергюсон заявил, что не помнит ни одного подобного случая за последнее десятилетие.

Как сообщали Українські Новини, китаец бросил в двигатель самолета "монету на счастье" и заплатил $17,2 тысячи штрафа.

Ранее в США женщину поместили в психиатрическую больницу после симуляции болезни ради лучшего места в самолете.

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