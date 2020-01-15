Легализация игорного бизнеса и правовая помощь переселенцам: что рассмотрит ВР в среду

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроекты №2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти и №2285 о легализации игорного бизнеса.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.



Рада начнет заседание с направления в Конституционный суд на проверку конституционности законопроекта Президента Владимира Зеленского об изменениях в основной закон в части децентрализации власти.



В случае положительного заключения КС изменения принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.



Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроект №2539 о закупке лекарств за госсредства и №2285 о легализации игорного бизнеса, во 2-м чтении - №2314 о запрете судьям приостанавливать объявленные госорганами тендеры и конкурсы, №0901 о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств, №2042 об инфраструктуре объектов строительства, №0930 об обеспечении питания детей переселенцев.



Кроме того, в повестке указаны в 1-м чтении законопроекты №2255 о создании национального органа, отвечающего за интеллектуальную собственность, №2258 об усилении охраны торговых марок и борьбы с патентным троллингом, №2259 о патентном законодательстве, №2466 о признании недействительным закона о строевом уставе Вооруженных сил, №1220 об изменениях в закон о нотариате, №2015 о бесплатной правовой помощи для переселенцев, №2126 о налогообложении цены на газ для населения, №2256 о внесении изменений в уголовное законодательство.



Как сообщали Українськi Новини, в среду "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников.



Ранее Арахамия подтвердил, что Рада намерена повторно рассмотреть вопрос легализации игорного бизнеса. Однако сказал, что это будет 16 января.