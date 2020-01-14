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14 января 2020, вторник, 20:15 30
СМИ 2020-01-14T20:15:51+02:00
Українські Новини
Рада намерена расширить действие госканала иновещания на временно оккупированные территории

Рада намерена расширить действие госканала иновещания на временно оккупированные территории

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, оккупированые территории, Вещание, Госканал
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена расширить действие государственного телеканала иновещания UA TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на временно оккупированные территории.

За принятие законопроекта №2521 за основу проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается запустить эфирное вещание государственного канала на оккупированные территории и пограничные районы.

Законопроект предусматривает, что государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины.

Также законопроект предусматривает, что программная политика "Мультимедийной платформы иновещания Украины" согласовывается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а украинском и других языках.

Как сообщали Українськi Новини, информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой. 

Также Трибушная критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать. 

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