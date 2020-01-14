Рада намерена расширить действие госканала иновещания на временно оккупированные территории

Верховная Рада намерена расширить действие государственного телеканала иновещания UA TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на временно оккупированные территории.

За принятие законопроекта №2521 за основу проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



Законопроектом предлагается запустить эфирное вещание государственного канала на оккупированные территории и пограничные районы.



Законопроект предусматривает, что государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины.



Также законопроект предусматривает, что программная политика "Мультимедийной платформы иновещания Украины" согласовывается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а украинском и других языках.



Как сообщали Українськi Новини, информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой.



Также Трибушная критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать.



