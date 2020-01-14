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14 января 2020, вторник, 18:35 17
Общество 2020-01-14T19:00:02+02:00
Українські Новини
На улице Шелковичной в Киеве вводится одностороннее движение

На улице Шелковичной в Киеве вводится одностороннее движение

Таня Войтюк
Ограничение движения, Дорожное движение, Киев, Шелковичная
Шелковичная улица. Фото: Центр организации дорожного движения
Шелковичная улица. Фото: Центр организации дорожного движения

В то время как водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен, со следующей недели часть улицы Шелковичной в Печерском районе Киева станет односторонней.


Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

"Участок улицы Шелковичной - от Бассейной до Лютеранской - имеет резкий спуск (со сверхнормативным уклоном) и вымощенный исторической брусчаткой. Ее пересечение с Бассейной и Мечникова время от времени вызывает конфликт транспортных потоков. Водители хорошо знают, что спускаться по Шелковичной надо крайне осторожно, особенно во время дождя или снега", - говорится в сообщении.

В связи с этим, на этом участке планируют организовать односторонне движение.

Проехать здесь можно будет только вверх, а спуск Шелковичной - от Лютеранской до Бассейной - будет запрещено для всех авто, кроме "скорых", которые будут заезжать и выезжать из Александровской клинической больницы.

19 января дорожники заменят соответствующие дорожные знаки, а уже со следующего понедельника, 20 января, на части Шелковичной будет одностороннее движение. 

Дорожные службы призывают водителей обратить на это внимание при планировании поездок.

Как сообщали Українські Новини, "Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия.

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