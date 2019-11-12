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12 ноября 2019, вторник, 06:30 2546 Документ
Кабмин 2019-11-12T06:30:02+02:00
Українські Новини
Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда"

Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда"

Зарплаты, зарплаты чиновников, Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который за первый месяц работы заработал 50 тыс. гривен, за октябрь составила 56,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Кулебе было начислено за октябрь 56 263 гривны, из них должностной оклад составил 14 571 гривну, надбавка за выслугу лет – 4 808 гривен, надбавка за интенсивность труда – 14 571 гривну, премия – 14 571 гривну и командировочные – 7 740 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 578 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 46 685 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов за 2018 год.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. Он был уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

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