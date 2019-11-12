Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда"

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который за первый месяц работы заработал 50 тыс. гривен, за октябрь составила 56,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Кулебе было начислено за октябрь 56 263 гривны, из них должностной оклад составил 14 571 гривну, надбавка за выслугу лет – 4 808 гривен, надбавка за интенсивность труда – 14 571 гривну, премия – 14 571 гривну и командировочные – 7 740 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 578 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 46 685 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов за 2018 год.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. Он был уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.