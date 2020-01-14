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14 января 2020, вторник, 15:48 120
Общество 2020-01-14T16:45:02+02:00
Українські Новини
Украина разрывает связь с крымскими татарами за границей, закрыв иновещание, - СМИ

Украина разрывает связь с крымскими татарами за границей, закрыв иновещание, - СМИ

Елизавета Кесельман
Крым, Крымские татары, иновещание, Закрытие иновещания, Мультимедийная платформа иновещания Украины
Флаг крымских татар. Фото: Вести Крым
Флаг крымских татар. Фото: Вести Крым

Мультимедийная платформа иновещания Украины, известная, как телеканал UATV,  прекращает международное вещание, разорвав таким образом связь с крымскими татарами. Об этом передает Крым.Реалии.

В частности, телеканал напомнил, что украинская власть решила прекратить вещание и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.

"Украинский международный вещатель прекратил производство новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире", – сообщили на UATV 12 января.

Как сообщила бывшая замминистра ликвидированного украинского министерства информационной политики Эмине Джеппар, коллектив отправляют в длительный отпуск.

"Насколько мне известно, сейчас продление работы крымскотатарской редакции не планируют. То есть не планируют вещание на крымскотатарском языке", – написала она в Фейсбуке.

Представители коренного народа Крымского полуострова утверждают, что данный ход украинской власти стал показателем проявления неуважения в адрес крымских татар.

Как отмечает активист Заир Смедляев, большая часть крымских татар проживает заграницей, и узнавать информацию о том, что происходит в Украине на родном языке для них было крайне необходимо.

"Я считаю, это показатель отношения к культуре коренного народа. С трибун рассказывают, что будут сохранять и развивать, а по факту развивают языки, которым нет никакой угрозы", – отметил Смедляев.

Как сообщали Українські Новини, ранее отмечалось, что в школах Севастополя по желанию будут изучать украинский.

Также Минкультуры сообщало, что намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020.

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