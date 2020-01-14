Идут атлантические циклоны с арктическим холодом и снегопадами: синоптик дал прогноз до конца января

Хотя синоптики обещали ранее приход в январе-2020 зимы с морозами до -20 и снегопадами , погода в Украине существенно теплее нормы. Однако зима все же придет у нам, и похоже, уже до конца месяца.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань у себя в Facebook.

По его словам, причиной таких погодных аномалий стали циклоны атлантического происхождения, которые продолжают перемещаться по северным широтам, время от времени посылая в наш регион теплый воздух Атлантики, поэтому температурный фон выше климатической нормы.

"На текущей неделе управлять погодой будет антициклон, поэтому существенных изменений в синоптической ситуации не ожидается. Преобладать будет сухая и относительно теплая, почти весенняя погода. Температура ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5º тепла. Погода будет способствовать экономии горюче-смазочных материалов", - сообщил синоптик.

Однако уже в конце недели придет похолодание. С северных широт начнет поступать холодный арктический воздух. Температурный фон понизится на 3-5º. Ночью будет -5 -10 , днем ​​0 -5 мороза.

"С 21 января значительно активизируются атмосферного разделы атлантических циклонов, которые обусловят осадки, преимущественно в виде снега", - предупредил синоптик.

Карта: Виталий Постригань/Facebook

Такая погода, по его словам, сохранится до 28 января, что приведет к появлению в Украине снежного покрова и льда на водоемах.

Погода в Украине на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.