подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Идут атлантические циклоны с арктическим холодом и снегопадами: синоптик дал прогноз до конца января
14 января 2020, вторник, 05:50 394 Инфографика
Жизнь 2020-01-14T07:45:02+02:00
Українські Новини
Идут атлантические циклоны с арктическим холодом и снегопадами: синоптик дал прогноз до конца января

Идут атлантические циклоны с арктическим холодом и снегопадами: синоптик дал прогноз до конца января

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в январе, погода в январе-2020, погода в Киеве, погода в Украине, погода зимой, Погода на неделю, Прогноз, Погода
Зима. Фото: fotostrana.com
Зима. Фото: fotostrana.com

Хотя синоптики обещали ранее приход в январе-2020 зимы с морозами до -20 и снегопадами, погода в Украине существенно теплее нормы. Однако зима все же придет у нам, и похоже, уже до конца месяца.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань у себя в Facebook.

По его словам, причиной таких погодных аномалий стали циклоны атлантического происхождения, которые продолжают перемещаться по северным широтам, время от времени посылая в наш регион теплый воздух Атлантики, поэтому температурный фон выше климатической нормы.

"На текущей неделе управлять погодой будет антициклон, поэтому существенных изменений в синоптической ситуации не ожидается. Преобладать будет сухая и относительно теплая, почти весенняя погода. Температура ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5º тепла. Погода будет способствовать экономии горюче-смазочных материалов", - сообщил синоптик.

Однако уже в конце недели придет похолодание. С северных широт начнет поступать холодный арктический воздух. Температурный фон понизится на 3-5º. Ночью будет -5 -10 , днем ​​0 -5 мороза.

"С 21 января значительно активизируются атмосферного разделы атлантических циклонов, которые обусловят осадки, преимущественно в виде снега", - предупредил синоптик.

Карта: Виталий Постригань/FacebookКарта: Виталий Постригань/Facebook

Такая погода, по его словам, сохранится до 28 января, что приведет к появлению в Украине снежного покрова и льда на водоемах.

Погода в Украине на 2 недели. График: МетеопрогПогода в Украине на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в январе погода в январе-2020 погода в Киеве погода в Украине погода зимой Погода на неделю Прогноз Погода

Новости
Минобороны объяснило, за что заплатило экс-нардепу Лапину около 0,5 млн гривен 07:21 Документ
В СБУ засекретили, кто и как охраняет подозреваемого в убийстве Стерненко 07:07
Зеленский назначил свою жену на место Марины Порошенко 07:00
Украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию 06:30 Инфографика
Даже через несколько лет: ПФУ разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего 06:30
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok