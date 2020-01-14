Більше, ніж у Трампа: в соцмережах обурені рівнем зарплати директора "Укрпошти"

У соціальних мережах користувачі обурені через зарплату генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського в розмірі 1,867 млн гривень (посадовий оклад - 716,463 тис. гривень, премія - 693,843 тис. гривень, інші передбачені законодавством виплати - 456,502 тис. гривень), передбачених проектом фінансового плану компанії на 2020 рік.

"У нас правда так ВВП подвоївся і потроївся як зросли зарплати міністрам і їх заступникам? Про премію в 700 мільйонів керівництву "Нафтогазу" - тут і так все зрозуміло. Просто коли зарплата керівника Укрпошти більша, ніж річна зарплата Дональда Трампа, президента США, в кілька раз. Ну це виглядає дуже і дуже дивно в одній з найбідніших країн Європи. І він же не один такий. І це не чужі гроші. Це гроші наші", - пише Олексій Якубін.

"Укрпошта стала найкращою поштою в світі. Вважає директор Укрпошти Смілянський. Це він записав собі в фінплан зарплату в 2 рази більшу, ніж у Трампа. Задер тарифи на доставку газет - поставив цілу галузь на коліна. Яких тобі ще б. реформ не вистачає?" - прокоментував Денис Іванеско.

"А можна зробить так, щоб геніальний менеджер "Укрпошти" получав свої мільйони заробітної плати в одному з відділень "Укрпошти" на общих основаніях", - запропонував Віталій Чепинога.

"А давайте поміняємо Смілянського на Трампа, уявляєте, яка буде економія?" - написала Анна Хлебосолова.

"Несподівано стало прикро за Трампа: стільки головного болю і відповідальності, а зарплата все одно в два рази менша, ніж у гендиректора Укрпошти! "- коментує Олена Західна.

"Це голова отієї задрипаноі пошти, яка ремонтувалася востаннє років 15 тому, а її відділення закриті у багатьох селах і листоноші працюють на четверть ставки, отримуючи 500 грн в місяць ? Може, платять, бо бояться державного перевороту і захоплень телеграфів ?))) Так у 21-му столітті - це не актуально ))) Насправді єдине, що приходить на думку, що цей чоловік відповідає за перевезення наркотиків, зброї чи якогось іншого подібного товару, бо інакше голова відмовляється сприймати інформацію. При цьому тендерів на користь своїх ніхто не відміняв", - написала Оксана Щербак.

"Вісім років тому, коли я жив у Польщі, я там зіткнувся з красивим економічним явищем. Якось я отримав листа з рахунком за комунальні послуги. У конверті, крім самого паперового рахунку, була вкладена металева бляха. Так-так, blacha. Почав розбиратися. Виявляється, в ті часи у Польщі діяла державна монополія на розсилку паперових листів. Приватні поштові оператори могли відправляти лише "важкі" посилки. В результаті приватні поштовики все рівно розсилали листи, але, щоб не порушувати закон, вкладали у конверти ці металеві штуки. Уявіть собі, навіть з цими бляхами їхні послуги були вигідніші, ніж у державного монополіста", - розповів Дмитро Дубілет.

Сам же Смілянський відповів на гнівні коментарі в Facebook на своїй сторінці, що він розуміє, коли його критикують бідні люди, але не розуміє політиків.

"Я розумію, коли мене критикують або навіть ненавидять бідні люди. Але коли мене починають критикувати піарники Тимошенко, або політрук, випускник школи КДБ СРСР Андрій Рева, який я сподіваюся ще відповість і за соцполітику, і за цікаві закупівлі інвалідних колясок і за все інше. він ще ходить і на проросійських каналах розповідає який він молодець. Ну не треш. Раз вже в мене така зарплата так і бути, візьму на себе витрати показати на які бабки він живе", - написав Смілянський.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний директор ВАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що має два паспорта.

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