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12 января 2020, воскресенье, 10:48 259
Силовые структуры 2020-01-12T10:56:26+02:00
Українські Новини
Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие

Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие

Ярина Вацяк
Боевики, ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 11 января, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенного "минскими договоренностями" миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в нем.

Из миномета калибра 120 мм боевики выпустили 3 мины по позициям украинских защитников рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

11 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января боевики 13 раз обстреляли позиции  сил ООС, 3 украинских военных получили ранения.

9 января на Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен.

8 января на Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ.

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