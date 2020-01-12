Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 11 января, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенного "минскими договоренностями" миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в нем.

Из миномета калибра 120 мм боевики выпустили 3 мины по позициям украинских защитников рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

11 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 3 украинских военных получили ранения.

9 января на Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен.

8 января на Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ.