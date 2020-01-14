Парламент потребовал завтра провести отчет по "космическим" премиям замминистров и руководителей госпредприятий, - депутат

15 января в Верховной Раде будет рассматриваться вопрос о назначении руководителям государственных предприятий, а так же - руководству министерств многотысячных премий. Об этом в своей заметке на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Парламент по инициативе Разумкова (Дмитрий Разумков, председатель ВРУ, - ред.) затребовал на завтра отчет по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителями госпредприятий.

На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете.", - сообщил Максим Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого.