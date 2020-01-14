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14 січня 2020, вівторок, 10:57 15
Верховна Рада і партії 2020-01-14T12:32:31+02:00
Українські Новини
Парламент вимагає завтра провести звіт щодо "космічних" премій заступників міністрів і керівників держпідприєм

Парламент вимагає завтра провести звіт щодо "космічних" премій заступників міністрів і керівників держпідприємств, - депутат

Тетяна Зотова
Максим Бужанський, Дмитро Разумков, Верховна Рада України, премії

15 січня о Верховній Раді буде розглядатися питання про призначення керівникам державних підприємств, а так само - керівництву міністерств багатотисячних премій. Про це в своїй замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

"Парламент з ініціативи Разумкова (Дмитро Разумков, голова ВРУ, - ред.) зажадав на завтра звіт з приводу космічних премій, намальованих собі заступниками міністрів і керівниками держпідприємств.

На перший раз запропонуємо прийти до тями добровільно, якщо немає, фракція налаштована виганяти пачками, нехай ефективні менеджери шукають себе в бізнесі, а не паразитують на бюджеті.", - повідомив Максим Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту і стали отримувати зарплати набагато більші, ніж отримували до цього.

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