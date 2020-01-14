Суд отменил ношение электронного браслета экс-замминистру культуры Лесничей

Высший антикоррупционный суд отменил обязательство бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей носить электронный браслет контроля.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Лесничей Виталий Григорив.

По его словам, остальные обязательства суд продлил.

"Продлили все, кроме обязательства носить электронный браслет контроля", - сказал он.

Решение было принято в понедельник.

Среди обязательств продлен запрет на выезд за границу.

(Новость от 13 января дополнена комментариями пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры):

Спикер САП Ольга Постолюк подтвердила Українським Новинам, что суд отменил Лесничей электронный браслет.

При этом остальные обязанности суд продлил на 2 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд арестовал экс-замминистра культуры Лесничую с залогом 576 тыс. гривен, после внесения которого она вышла из СИЗО.

Также Лесничая обязана была носить электронный браслет контроля.

Так, чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".