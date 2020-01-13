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13 января 2020, понедельник, 22:13 293
Общество 2020-01-13T23:00:01+02:00
Українські Новини
В Иране идентифицировали первого погибшего украинского пассажира

В Иране идентифицировали первого погибшего украинского пассажира

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Авиакатастрофа, Идентефикация
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом сообщили в эфире телеканала 1+1.

Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

11 января образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран.

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. 

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