Киев оказался на последних позициях в рейтинге "умных" городов: мешает грязный воздух и трафик

Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Киев занял 92 место из 102 в рейтинге самых технологических городов мира в 2019 году, по данным первого исследования Smart City Index 2019 центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна.

Об этом свидетельствуют данные исследования, передают Українськi Новини.

Города оценивались по 2 основным компонентам: структура (существующая инфраструктура городов) и технологии (технологические условия и услуги, доступные для жителей).

Каждый компонент, в свою очередь, оценивался по 5 основным сферам жизни: здоровье и безопасность, мобильность, активность, возможности (работа и школа) и управление.

Респондентам предлагалось оценить каждую сферу от 1 до 100.

С утверждением, что "базовая санитария отвечает потребностям самых бедных районов", согласилось 58,9% опрошенных, с утверждением, что "общественный транспорт является удовлетворительным" - 47,8%, с тем, что "культурные мероприятия (шоу, бары и музеи) являются удовлетворительным" - 77,1%, с тем, что "бизнес создает новые рабочие места" - 55,1%, а с тем, что "коррупция городских чиновников не вызывает беспокойства" - 25,3% опрошенных.

По компоненту технологии опрошенным предлагалось оценить следующие утверждения: "доступ к назначению медицинских встреч через Интернет улучшился" (согласны 60,7%), "онлайн планирование и покупка билетов упрощают использование общественного транспорта" (70,8%), "онлайн покупка билетов на шоу и в музеи упростила посещение" (82,6%), "онлайн услуги, предоставляемые городом, упростили запуск нового бизнеса" (53,5%), "доступ общественности к городским финансам онлайн снизил коррупцию" (37,6% опрошенных согласны).

Киев занял место между Медельином (Колумбия, 91 место) и Кейптауном (Южно-Африканская республика, 93 место).

Первые 3 места заняли: Сингапур (Сингапур), Цюрих (Швейцария) и Осло (Норвегия).

Москва (Россия) и Санкт-Петербург (Россия) заняли 72 и 73 место соответственно.

Во время проведения исследования были опрошены 120 жителей в каждом городе.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрия Назарова, украинская столица получила место в сотне лучших технологических городов меньше, чем за 5 лет от начала развития Smart City технологии.

Он также отметил, что в 2020 году Киев продолжит развивать направление Smart City, также приложение Kyiv Smart City пополнится новыми разделами и сервисами, такими как е-демократия, медицина, детский сад, домашние любимцы и другое.

Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

А в Украине запустят единый туристический портал.