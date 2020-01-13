подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 19:48 422
Общество 2020-01-13T20:15:02+02:00
Українські Новини
Пожары в Австралии видны из космоса, опубликованы фото с МКС

Пожары в Австралии видны из космоса, опубликованы фото с МКС

Ольга Фандорина
Австралия, пожары в Австралии
Пожар в Австралии. Фото: Luca Parmitano
Пожар в Австралии. Фото: Luca Parmitano

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), сообщил, что он и его коллеги никогда не видели из космоса таких пожаров, как в Австралии. Об этом Пармитано написал в Twitter.

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", – отметил астронавт.

Пармитано также опубликовал сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии.На них видны огромные облака дыма, которые образовались из-за горящих лесов.

Как сообщали Українські Новини, на смену лесным пожарам на Австралию надвигается тропический циклон "Клавдия". Ранее в Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм еды для пострадавших от пожаров кенгуру. 

Больше новостей о: Австралия пожары в Австралии

Новости
Минобороны временно останавливает приватизацию служебного жилья для военнослужащих 20:16
С подозреваемой в коррупции экс-замминистра Лесничей сняли электронный браслет 20:07
В Каховке начали бороться за "Тачанку" и "Девушку в шинели" 19:53
Пожар в Австралии. Фото: Luca Parmitano
Пожары в Австралии видны из космоса, опубликованы фото с МКС 19:48
Заведующей хозяйством Одесского колледжа сообщили о подозрении 19:28
больше новостей
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:29 Инфографика
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok