Пожары в Австралии видны из космоса, опубликованы фото с МКС

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", – отметил астронавт.

Пармитано также опубликовал сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии.На них видны огромные облака дыма, которые образовались из-за горящих лесов.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1