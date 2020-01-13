Пожары в Австралии видны из космоса, опубликованы фото с МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), сообщил, что он и его коллеги никогда не видели из космоса таких пожаров, как в Австралии. Об этом Пармитано написал в Twitter.

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", – отметил астронавт.

Пармитано также опубликовал сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии.На них видны огромные облака дыма, которые образовались из-за горящих лесов.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.

Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020

Australia fires: lives, hopes, dreams in ashes. pic.twitter.com/UeliRTEA4f — Luca Parmitano (@astro_luca) January 12, 2020

Как сообщали Українські Новини, на смену лесным пожарам на Австралию надвигается тропический циклон "Клавдия". Ранее в Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм еды для пострадавших от пожаров кенгуру.