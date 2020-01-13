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13 января 2020, понедельник, 18:49 41
Общество 2020-01-13T18:50:06+02:00
Українські Новини
Украина на 4 месте по уровню безработицы в Европе

Украина на 4 месте по уровню безработицы в Европе

Ольга Фандорина
Безработица, Европа, Уровень безработицы

Уровень безработицы в Украине в 2019 году остается одним из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами. Об этом свидетельствует "Обзор рынка труда" Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сообщается, что уровень безработицы в Украине среди граждан в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. Выше уровень безработицы во Франции – 8,3%, Италии – 9,1 и Испании – 13,9%.

В тоже время в Чехии показатель безработицы был на уровне 2,1%, а в Германии – 3,1%.

 

МЭРТ

Также отмечается, что Украина занимает одно из последних мест по уровню занятости – 52,7%, опередив такие страны, как Бельгия – 51,8%, Франция – 50,6, Испания – 49,9 и Италия – 45,2%.

Также с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты. 

Тем временем работодателям могут запретить интересоваться личной жизнью и вероисповеданием работников.

А Министерство финансов заявило, что пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу. С 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

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